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10:25, 30 августа 2024Из жизни

Рассказавшего об «ужасающем нападении медведя» раненого мужчину заподозрили во лжи

В Канаде мужчину заподозрили во лжи после рассказа о схватке с черным медведем

Фото: Elizabeth Meyers / Unsplash

В Канаде мужчина рассказал о схватке с черным медведем барибалом, однако власти заподозрили его во лжи. Об этом сообщает CTV News.

Уоллес Ингланд заявил, что пережил «ужасающее нападение» хищника в ночь на воскресенье, 25 августа, на туристической тропе недалеко от города Галифакс, провинция Новая Шотландия. Мужчина утверждает, что прилег отдохнуть перед возвращением домой во время похода, а проснулся оттого, что над ним стоял медведь.

Сначала зверь якобы прыгнул ему на грудь, а потом швырнул на кучу камней. За ней Ингланд, по собственным словам, прятался некоторое время. Потом медведь, как ему показалось, ушел. «Я встал, и он бросился на меня во второй раз. Я подумал, что мне конец. Мне удалось схватить медведя за морду с двух сторон, а он мотал ей туда-сюда. Он не мог вцепиться в меня», — рассказал канадец.

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Он получил глубокие раны на руках и голове, которые потребовали наложения более 100 швов. При этом проводившие расследование сотрудники Департамента природных ресурсов и возобновляемых источников энергии (DNRR) не нашли следов присутствия медведя или других хищников на том месте, где на Ингланда якобы напали.

«Департамент не может гадать, что произошло или не произошло, за пределами версии о нападении дикого зверя. Полиция должна выяснить, как этот человек получил травмы», — заявила представитель DNRR Эрин Линч во вторник, 27 августа.

Королевская полиция Канады, в свою очередь, отметила, что случившееся с Ингландом не является преступлением, и вернуло дело в DNRR. Правоохранители добавили, что расследование может быть возобновлено, если появятся новые данные.

Ранее сообщалось, что в США охотник попал в больницу после перестрелки с медведем. 32-летний мужчина был на охоте с приятелем, когда на них вышел бурый медведь.

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      Никита Савин
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