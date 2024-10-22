В США группа туристов избежала нападения медведя благодаря козлам

В национальном парке США козлы спасли туристов от медведя. Об этом пишет Unofficial Neworks.

Питер Донахо отправился в одиночный поход в Национальном парке Глейшер в Скалистых горах. Он как раз спустился с холма, когда увидел бежавших в его сторону людей. Около 15 туристов стремительно поднимались ему навстречу, а за ними, примерно в 15 метрах, бежал крупный гризли. Он явно преследовал людей. Донахо добрался до вершины холма с остальными, там они остановились и развернулись навстречу хищнику. Донахо и еще один мужчина достали спреи для отпугивания медведей, готовясь отбиваться.

Медведь сбавил скорость и стал не спеша приближаться к туристам. Однако в последний момент он отвлекся на стадо горных козлов неподалеку. Благодаря их появлению люди избежали нападения хищника, который сошел с тропы и направился в сторону стада. «Это, возможно, самый крутой опыт, который я переживал. Этот здоровяк гнался за мной и группой из 15 других туристов по тропе в течение пяти минут на полной скорости, прежде чем удрать за этим козлом. Повезло, что я остался жив», — рассказал Донахо.

В результате инцидента никто не пострадал, хотя туристы и нарушили правила поведения при встрече с медведями, согласно которым убегать от хищника не следует.

Ранее сообщалось, что в Словакии медведь растерзал 55-летнего мужчину, который собирал грибы. Инцидент произошел в лесу недалеко от города Хибе.