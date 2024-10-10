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05:00, 10 октября 2024Из жизни

Медведь растерзал грибника

Недалеко от польской границы произошло смертельное нападение медведя на человека

Фото: Matthias Delle / Globallookpress.com

В Словакии медведь растерзал 55-летнего мужчину, который собирал грибы. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в лесу недалеко от города Хибе, расположенного на севере страны недалеко от польской границы. Вместе с пострадавшим был еще один человек, который остался жив.

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Раны, нанесенные зверем, оказались смертельными. Когда на место происшествия прибыли спасатели, они не смогли помочь грибнику. Прошлое нападение медведя в Словакии, ставшее фатальным для человека, зафиксировано в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в США медведь утащил мотоциклиста, попавшего в аварию. Полицейскому, пытавшему отогнать зверя, пришлось стрелять.

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      Олег Парамонов
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