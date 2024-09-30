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05:00, 30 сентября 2024Из жизни

Медведь утащил мотоциклиста после ДТП

В США медведь утащил тело мотоциклиста, попавшего в ДТП

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

В американском штате Теннеси черный медведь попытался утащить тело мотоциклиста, попавшего в ДТП. Об этом сообщает WATE-TV.

Помощник шерифа, прибывший на место происшествия, обнаружил, что тело охраняет зверь весом примерно 70-80 килограммов. Он остановился в девяти метрах от медведя и попытался прогнать его в лес. Тот проигнорировал его усилия и остался возле тела.

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После этого помощник шерифа сходил за ружьем. Вернувшись на место происшествия, он вновь попытался отвлечь хищника от мотоциклиста. На этот раз ему удалось добиться от медведя реакции: он решил, что человек посягает на его добычу, и бросился к нему. Чтобы защититься, помощнику шерифа пришлось стрелять.

Ранее в Канаде мужчина рассказал о схватке с черным медведем, однако власти заподозрили его во лжи. На месте нападения не нашли следов зверя.

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      Олег Парамонов
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