Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 25 мая 2026Россия

В России ответили осудившему удар возмездия по Украине президенту Франции

Чепа: Макрон, осудив удар по Украине, проигнорировал атаку ВСУ на колледж в ЛНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил осудившему российский удар возмездия по Украине президенту Франции Эммануэлю Макрону, подчеркнув, что тот в своем заявлении абсолютно проигнорировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Его слова приводит «Газета.Ru».

Парламентарий назвал неудивительными слова Макрона об ударе Российской армии по военным объектам на Украине и отсутствие осуждения терактов ВСУ со стороны европейских политиков, поскольку «позиция Европы по Украине давно известна».

«Это говорит о том, что все происходит по плану сил НАТО, потому что удары, которые осуществлялись со стороны Украины, корректировались разведкой, корректировались целеуказателями с помощью средств НАТО. Все прекрасно понимают цинизм таких заявлений, но они продолжаются», — сказал Чепа.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по военным целям на Украине, пояснив, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты России.

Макрон, в свою очередь, осудил удар «Орешником», заявив, что это укрепляет решимость Запада продолжать поддерживать Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Найден простой способ улучшить состояние при болезни Паркинсона

    Евросоюзу предсказали уход китайских инвесторов

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok