Чепа: Макрон, осудив удар по Украине, проигнорировал атаку ВСУ на колледж в ЛНР

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил осудившему российский удар возмездия по Украине президенту Франции Эммануэлю Макрону, подчеркнув, что тот в своем заявлении абсолютно проигнорировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Его слова приводит «Газета.Ru».

Парламентарий назвал неудивительными слова Макрона об ударе Российской армии по военным объектам на Украине и отсутствие осуждения терактов ВСУ со стороны европейских политиков, поскольку «позиция Европы по Украине давно известна».

«Это говорит о том, что все происходит по плану сил НАТО, потому что удары, которые осуществлялись со стороны Украины, корректировались разведкой, корректировались целеуказателями с помощью средств НАТО. Все прекрасно понимают цинизм таких заявлений, но они продолжаются», — сказал Чепа.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по военным целям на Украине, пояснив, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты России.

Макрон, в свою очередь, осудил удар «Орешником», заявив, что это укрепляет решимость Запада продолжать поддерживать Киев.