22:23, 5 апреля 2026

В Сербии назвали страну производства найденной у газопровода взрывчатки

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич назвал страну, в которой была произведена взрывчатка, найденная у газопровода из Сербии в Венгрию. По его словам, она была сделана в США, передает РИА Новости.

Глава контрразведки подчеркнул, что маркировка на оборудовании не значит, что именно Штаты являются заказчиком и исполнителем диверсии. Он добавил, что подобные действия вряд ли отвечают интересам Вашингтона.

Йованич добавил, что сейчас по делу о подготовке диверсии проходит огромное количество дезинформации.

«Дезинформация, которая указывает, что армия Сербии и ее военнослужащие будут работать на другую или третью сторону, таким образом, что найдут украинскую взрывчатку и тем самым обвинят украинцев, что они организовали эту диверсию. Сразу скажу, что это неправда», — сказал директор ВБА.

Президент Сербии Александр Вучич 5 апреля заявил, что сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Как пояснил политик, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

