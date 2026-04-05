20:09, 5 апреля 2026Мир

В Сербии назвали подозреваемого в диверсии на газопроводе

Йованич назвал военного-иностранца подозреваемым в диверсии на газопроводе
Ольга Коровина

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для транзита российского газа является иностранец. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя контрразведывательного ведомства, у предполагаемого злоумышленника была военная подготовка. «Мы располагали данными, что мигрант с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре», — заявил Йованич на брифинге.

Ранее стало известно, что у газопровода из Сербии в Венгрию для поставок российского газа были найдены две сумки с четырьмя килограммами, предположительно, пластичной взрывчатки.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Все новости
