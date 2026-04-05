18:34, 5 апреля 2026

Украина открестилась от попытки взорвать трубопровод в Сербии и обвинила Россию

Спикер МИД Тихий: Киев не имеет отношения к инциденту возле «Турецкого потока»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Georgi Paleykov / NurPhoto via Getty Images

Украина открестилась от обвинений в причастности к инциденту у газопровода «Турецкий поток». Об этом в соцсети X написал спикер МИД страны Георгий Тихий.

«Мы категорически отвергаем попытки ложно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, обнаруженной возле трубопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения», — говорится в публикации.

При этом он также посчитал, что данный инцидент является российской операцией под ложным флагом.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре.

5 апреля глава страны сообщил, что сербские поисковые подразделения нашли взрывчатку и детонаторы для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией. Как пояснил политик, взрывчатка была найдена рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ. Было начато расследование.

