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Украина и США провели учения в Черном море

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Фото: государственная пограничная служба Украины

Украина и США провели в Черном море военные учения с маневрами против условных российских кораблей, сообщает госпогранслужба Украины.

В ведомстве рассказали, что 8 мая флагман морской гвардии Украины встретился с кораблем береговой охраны США в 185 километрах от Одессы. Украинцы назвали это дружеским визитом с маневрами на море и тренингами по обмену опытом в штурмовых операциях — по плану учений два корабля отработали слаженность в международной тактической группе.

За их действиями по сценарию «следили» российские корабли. Украинцы сымитировали агрессию в виде опасных маневров двух кораблей ВМФ России и их требования покинуть зону учений, а также что россияне не отвечали на призывы к связи по каналам международной безопасности. Эти действия погранслужба назвала «наглыми выходками охотников под триколором».

Сейчас корабли Украины и США остаются в море, продолжая совместное обучение. 10 мая они прибудут в порт Одессы.

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