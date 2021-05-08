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Американский адмирал описал возможный сценарий войны России и Украины

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Фото: РИА Новости

Столкновение России и Украины в случае ухудшения отношений может произойти в Черном море. Сценарий возможного конфликта описал адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

По его мнению, в своем наступлении Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки. «Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти достаточно быстро, даже если она была готова сделать это», — считает Ставридис.

Он добавил, что, вероятно, российские власти захотят получить полный контроль над северной частью Черного моря и территорией, которая «могла бы соединить Россию с Крымом». «США и НАТО будут яростно возражать. (...) Но Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО "нападение на одного — это нападение на всех"», — отметил экс-главком НАТО.

Ранее Россия и Украина провели в Черном море одновременные учения. Они прошли на фоне обострения ситуации в Донбассе, где украинская армия и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники.

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