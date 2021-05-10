Американский военный корабль зашел в порт Одессы

Корабль береговой охраны США Hamilton утром 10 мая зашел в порт Одессы, сообщает местное издание «Думская».

Фрегат пришвартовался к причалу Морского вокзала города в 8:30. Ранее американские моряки совместно с украинцами провели в Черном море учения с маневрами против условных российских кораблей. Перед этим Hamilton также провел учения с турецкими и грузинскими кораблями и зашел в порт Батуми.

Сообщается, что американский фрегат вышел из США в начале апреля, преодолел Атлантический океан и посетил американскую военно-морскую базу в Испании. Экипаж военного корабля — 111 человек, длина судна — 127 метров.