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Американский военный корабль зашел в порт Одессы

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Фрегат Hamilton
Фрегат Hamilton
Фото: Wang Ying / Global Look Press

Корабль береговой охраны США Hamilton утром 10 мая зашел в порт Одессы, сообщает местное издание «Думская».

Фрегат пришвартовался к причалу Морского вокзала города в 8:30. Ранее американские моряки совместно с украинцами провели в Черном море учения с маневрами против условных российских кораблей. Перед этим Hamilton также провел учения с турецкими и грузинскими кораблями и зашел в порт Батуми.

Сообщается, что американский фрегат вышел из США в начале апреля, преодолел Атлантический океан и посетил американскую военно-морскую базу в Испании. Экипаж военного корабля — 111 человек, длина судна — 127 метров.

Предыстория: Украина и США провели учения в Черном море
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