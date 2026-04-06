06:59, 6 апреля 2026МирЭксклюзив

Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

Американист Дубравский: Операция Трампа против Кубы ослабит его позиции
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Гипотетическая военная операция президента США Дональда Трампа против Кубы может усилить его популярность среди живущих в стране латиноамериканцев, но ударит по рейтингам в целом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Здесь возникает парадокс: широкая публика, скорее всего, будет недовольна, тогда как среди части латиноамериканцев поддержка может вырасти. Кубинская диаспора традиционно поддерживает жесткий курс против коммунистического режима на острове и голосует за Республиканскую партию. Это одни из немногих мигрантов в США, которые не любят политический режим своей родины», — указал эксперт.

При этом Дубравский предположил, что такая военная операция ударит по позициям республиканцев перед промежуточными выборами осенью этого года. Он подчеркнул, что по их итогам Конгресс может перейти под контроль демократов. В этом случае они получат рычаги давления на Белый дом — в том числе через комитеты по разведке и внешней политике.

Промежуточные выборы в США — это всеобщие выборы, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока, во вторник после первого понедельника ноября. В ходе этих выборов полностью обновляется состав Палаты представителей (435 мест), а также переизбирается треть Сената — 33 или 34 из 100 мест. Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5-6 процентов обходят республиканцев.

