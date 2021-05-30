Пушков прокомментировал слова Байдена о встрече с Путиным

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента США Джо Байдена о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«В Женеве явно не будет легкого диалога. Байден опять делает жесткие заявления в адрес Путина», — отметил сенатор.

По его словам, Москве есть что предъявить Вашингтону, если глава Белого дома захочет обсудить соблюдение прав человека в России. «Для начала — потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США», — сказал Пушков.

Ранее Байден рассказал о своих намерениях обсудить с Путиным тему соблюдения прав человека. «Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права [человека]», — заявил американский лидер.

26 мая в Кремле поделились ожиданиями от встречи двух президентов. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, Россия не склонна ожидать, что первая встреча лидеров государств позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.