Белый дом раскрыл темы встречи Байдена и Путина

Белый дом раскрыл темы, которые будут подниматься на встрече американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом пишет Reuters.

Так, политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, Байден еще раз подчеркнет важность «суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить стратегическую стабильность — в частности, вопрос о контроле над вооружениями.

«Мы могли забыть об этом в последние годы, хотя на самом деле дипломатия работает так: мы сотрудничаем и встречаемся не только с лидерами, с которыми согласны. Важно встречаться и для обсуждения разногласий, что касается и России», — заключила Псаки.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле рассказали, что стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Как уточил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать.

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