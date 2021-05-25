Меркель порадовалась предстоящей встрече Путина и Байдена

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что порадуется предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом немецкий лидер заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, трансляция которой велась на сайте видеоресурса Еврокомиссии.

Меркель напомнила, что даже в годы холодной войны проходили встречи между советским и американским руководством. «Дипломатия может одержать верх, только если люди будут разговаривать друг с другом», — подчеркнула немецкий лидер.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Согласно заявлению, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Вскоре информацию подтвердили в Белом доме. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки сообщила, что лидеры обсудят весь спектр актуальных вопросов, напомнив, что Вашингтон стремится восстановить предсказуемость и стабильность в российско-американских отношениях.