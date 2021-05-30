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Байден назвал тему для обсуждения на встрече с Путиным

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Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Президент США Джо Байден рассказал о своих намерениях обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему соблюдения прав человека. Слова американского лидера передает ТАСС.

«Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не позволим нарушать эти права [человека]», — заявил Байден, выступая в связи с отмечаемым в США Днем поминовения.

Ранее Белый дом назвал темы встречи Байдена и Путина: политики поговорят о ситуации на Украине и в Белоруссии. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, Байден еще раз подчеркнет важность «суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, в Вашингтоне хотят обсудить стратегическую стабильность — в частности, вопрос о контроле над вооружениями.

В Кремле поделились ожиданиями от встречи двух лидеров. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, Москва не склонна ожидать, что первая встреча президентов позволит выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия. Песков также предостерег журналистов от чрезмерным ожиданий. По его словам, подписания документов по итогам переговоров не планируется.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.

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