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МИД России понадеялся на итоги встречи Путина и Байдена

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Ильин / Reuters

Одним из решений, принятых на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства. На это понадеялся замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с «Интерфакс».

«Если послы [России в США Анатолий Антонов и США в РФ Джон Салливан] вернутся, то мы тоже пошлем сигнал, что ситуация меняется к лучшему. Российская сторона к этому стремится, мы в этом заинтересованы», — подчеркнул дипломат.

Рябков подчеркнул, что Москва не хочет конфронтации в отношениях с Вашингтоном. А по итогам встречи это напряжение может снизиться, считает он.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать, но вскоре покинул страну.

До этого, в начале апреля Антонов заявил, что отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе. Он прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью Байдена 21 марта.

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