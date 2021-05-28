МИД России понадеялся на итоги встречи Путина и Байдена

Одним из решений, принятых на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства. На это понадеялся замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с «Интерфакс».
«Если послы [России в США Анатолий Антонов и США в РФ Джон Салливан] вернутся, то мы тоже пошлем сигнал, что ситуация меняется к лучшему. Российская сторона к этому стремится, мы в этом заинтересованы», — подчеркнул дипломат.
Рябков подчеркнул, что Москва не хочет конфронтации в отношениях с Вашингтоном. А по итогам встречи это напряжение может снизиться, считает он.
16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать, но вскоре покинул страну.
До этого, в начале апреля Антонов заявил, что отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе. Он прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью Байдена 21 марта.