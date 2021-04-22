Россия пожелала послу США съездить в Вашингтон с пользой

Москва желает послу США Джону Салливану с пользой провести время в Вашингтоне. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Москва 24», ее слова приводит РИА Новости.

Она сообщила, что российская сторона сейчас активно проводит консультации со своим послом в США Анатолием Антоновым, который на данный момент находится в Москве. «Надеемся, что и американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне», — заявила дипломат. По ее словам, МИД надеется, что позволит сформировать такую позицию, «которая позволит далее не заводить в тупик» отношения стран.

Захарова добавила, что звучало много версий того, зачем Салливан должен поехать в США, но его деятельность и перемещения должны комментировать в Вашингтоне. В России же придерживаются четкой позиции: «Уровень двусторонних отношений требовал того, чтобы оба посла провели консультации», — указала она.

Ранее 22 апреля посол США покинул свою резиденцию и, предположительно, отправился в аэропорт.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать.

20 апреля посол сообщил, что все же покинет Москву, но вернется в ближайшие недели. В Госдепе пояснили, что Салливан хочет проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока.