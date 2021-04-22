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Посол США покинул резиденцию в Москве и отправился в аэропорт

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посол США в России Джон Салливан покинул свою резиденцию в Москве и, предположительно, отправился в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС

Корреспондент агентства, ставший свидетелем отъезда дипломата, рассказал, что в машину Салливана загрузили три чемодана, после чего посол выехал за ворота резиденции Спасо-хаус.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль посоветовал Салливану поехать в США для консультаций с новой администрацией по вопросам отношений между Москвой и Вашингтоном. Сам Салливан сначала отказывался уезжать.

20 апреля посол сообщил, что все же покинет Москву, но вернется в ближайшие недели. В Госдепе пояснили, что Салливан хочет проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока.

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