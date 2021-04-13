США раскрыли планы насчет работы своего посла в России

США раскрыли планы насчет работы своего посла Джона Салливана в России. Власти США не планируют отзывать его из страны, сообщили ТАСС в Госдепартаменте.

Так Госдеп прокомментировал сообщение телекомпании CNN о том, что американский президент Джо Байден не намерен в обозримом будущем менять главу дипмиссии в Москве. Также ведомство ответило на решение о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

«У нас нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ. Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений», — сказал представитель ведомства.

В начале апреля посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам, заявил, что отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе. Он прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью американского президента Джо Байдена 21 марта. В МИД рассказали, что Антонова вызвали для обсуждения отношений между Россией и Соединенными Штатами, и отметили, что сроки консультаций с Антоновым «займут столько, сколько нужно». Дипломат провел встречи в МИД и Госдуме.