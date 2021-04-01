В США отреагировали на слова Лаврова о дне в отношениях с Россией

Представитель госдепартамента США Нед Прайс отреагировал на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что отношения Москвы и Вашингтона достигли дна. Прайс заявил, что в этом виновата Россия. Его слова передает РИА Новости.

Он перечислил претензии Вашингтона к Москве, включая якобы российское вмешательство в выборы в 2016 и 2020 годах, обвинения в кибератаках, конфронтацию России и Украины и другие инциденты. Именно в этих обвинениях, как отметил представитель Госдепа, кроется причина ухудшения диалога.

«По-прежнему правда, что мы ищем стабильных и предсказуемых отношений с Россией. То, что у нас такие глубокие разногласия, а отношения находятся там, где они находятся, — это еще не значит, что не будет никаких областей тактического совпадения [интересов]», — сказал Прайс.

Ранее Лавров заявил, что конфронтация США и России достигла дна. При этом он выразил надежду, что Вашингтон увидит риски, связанные с нагнетанием напряженности между странами, и «благоразумие возобладает».

На фоне кризиса в Москву для консультаций прибыл российский посол в США Анатолий Антонов. Выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам, дипломат заявил, что отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе. По его словам, у Вашингтона нет никакого желания это как-то исправить.