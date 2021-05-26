Спрогнозированы итоги встречи Путина и Байдена в Женеве

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена не может закончиться ничем, сторонам определенно удастся достичь договоренностей. Таким прогнозом поделился научный сотрудник института США и Канады РАН Павел Шариков, его слова приводит «Росбалт».

Шариков подчеркнул, что прошедшие ранее встречи глав МИД и представителей Советов безопасности двух стран свидетельствуют о конструктивном подходе Москвы и Вашингтона к двусторонним отношениям. В то же время эксперт отметил, что назвать сферу, в которой сторонам удастся прийти к каким-то соглашениям и договоренностям, пока достаточно сложно, ведь в большинстве вопросов между США и Россией сохраняются разногласия.

По мнению Шарикова, встреча двух президентов кардинально не изменит отношения двух стран. «Речь не идет о потеплении, снятии санкций, признании взаимных интересов. Речь идет о договоренностях, установлении правил игры, как существовать в мире, который изменился за последние годы», — резюмировал эксперт.

Накануне в Кремле сообщили, что встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве. Согласно заявлению, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Вскоре информацию подтвердили в Белом доме. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки сообщила, что лидеры обсудят весь спектр актуальных вопросов, напомнив, что Вашингтон стремится восстановить предсказуемость и стабильность в российско-американских отношениях.