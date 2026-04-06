06:39, 6 апреля 2026Мир

Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

Fars: 15 судов прошли через Ормузский пролив за сутки с разрешения властей Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

15 судов прошли через Ормузский пролив в течение прошедшего дня. Об этом сообщило агентство Fars.

В публикации подчеркивается, что суда прошли через Ормузский пролив с разрешения иранских властей. «В течение 24 часов после получения разрешения от Ирана 15 кораблей пересекли Ормузский пролив», — уточнило агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп матом призвал иранские власти открыть Ормузский пролив, назвав их ублюдками. Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Все новости
