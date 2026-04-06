Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

Fars: 15 судов прошли через Ормузский пролив за сутки с разрешения властей Ирана

15 судов прошли через Ормузский пролив в течение прошедшего дня. Об этом сообщило агентство Fars.

В публикации подчеркивается, что суда прошли через Ормузский пролив с разрешения иранских властей. «В течение 24 часов после получения разрешения от Ирана 15 кораблей пересекли Ормузский пролив», — уточнило агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп матом призвал иранские власти открыть Ормузский пролив, назвав их ублюдками. Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.