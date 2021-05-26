Украинцам помешали сжечь «Кремль» на антироссийской акции в Киеве

Национальная гвардия помешала нескольким десяткам украинцев, пришедшим на импровизированную акцию к посольству России в Киеве, сжечь картонный макет Московского Кремля в знак протеста против войны в Донбассе. Видеозапись с места событий опубликовало агентство УНИАН.

По данным портала, антироссийская акция была организована несколькими общественными организациями, которые решили почтить память погибших солдат в годовщину «первой победы украинских вооруженных сил над российскими оккупантами в Донецком аэропорту» в 2014 году.

Активисты назвали свой перформанс «Сожжением Кремля», поставили макет на асфальт, облили бензином и подожгли. На опубликованных кадрах видно, как спустя несколько секунд после возгорания на месте появляется сотрудник правоохранительных органов и тушит «Кремль» из огнетушителя.

Свои действия он оправдал пресечением угрозы общественному порядку, чем вызвал гнев и раздражение протестующих. После этого демонстранты развесили на заборе посольства фотографии убитых ополченцев, сопроводив их хештегом «можем повторить». Сообщения о стычках активистов с полицией или горожанами не поступали.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал в социальных сетях свое фото в боксерских перчатках и заявил, что таким образом готовится «освобождать Кубань». В прошлом он неоднократно утверждал, что регион является «украинской этнической землей» и «волею судьбы» отделена от Украины.