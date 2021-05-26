Украина ввела санкции против 11 российских артистов

Правительство Украины ввело персональные санкции против 11 российских артистов за посещение Крыма, передает ТАСС.

В список попали актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер и Алексей Чадов. Под санкциями также оказались певица, телеведущая Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский. Всем им запрещен въезд на Украину.

Ранее украинские власти запретили посещение страны более чем 150 российским деятелям культуры, среди которых режиссеры Никита Михалков и Карен Шахназаров, певцы Александр Розенбаум и Лев Лещенко.

В конце апреля в список лиц, создающих угрозу безопасности Украины, внесли рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн. Киев пояснил, что музыкант во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ.