СБУ объяснила включение Моргенштерна в список угроз национальной безопасности

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила включение российского рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом 12 мая сообщают «Українськi Новини».

СБУ заявила, что артист во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ. Все это «создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта».

Моргенштерну запретили въезд на Украину 29 апреля. Его внесли в перечень лиц, создающих угрозу безопасности, который включает 181 человека.

Минкульт Украины в 2015 году создал черный список российских деятелей культуры. В него вошли, в частности, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. В стране запрещен показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, и сериалов, созданных после 2014 года.