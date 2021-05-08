Российский боец MMA назвал Моргенштерна «конченным пугалом»

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский назвал рэпера Моргенштерна конченным пугалом. Его слова приводятся на канале «Руки выше» в YouTube.

При этом спортсмен отметил, что не видит в исполнителе угрозы для своих детей, потому что следит за ними. «То, что он черт — это и так понятно. Можно посмотреть на него две минуты, и ты все поймешь», — заявил спортсмен.

Василевский также добавил, что Моргенштерн исчезнет по щелчку. По мнению бойца, век подобных исполнителей короток.

Ранее актер и боец смешанного стиля Олег Тактаров высказал мнение, что критика Моргенштерна бойцами MMA имеет обратный эффект. По мнению спортсмена, она только добавляет ему популярности.

Александр Шлеменко в марте назвал Моргенштерна чертом и бесом. Он призывал запретить концерты исполнителя. C критикой рэпера также выступали Александр Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Магомед Исмаилов.