Шлеменко вызвал Тактарова на разговор из-за слов о Моргенштерне

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко вызвал на разговор актера Олега Тактарова из-за слов о рэпере Моргенштерне. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Sport24: Культура бития.

Шлеменко предложил Тактарову провести совместный эфир, где бойцы смогут обменяться доводами. Он также повторился, что считает персону Моргенштерна неприемлемой и будет пытаться донести это до всех окружающих. Спортсмен добавил, что устал слушать глупости Тактарова.

Ранее Тактаров высказал мнение, что критика Моргенштерна бойцами MMA имеет обратный эффект. По мнению спортсмена, она только добавляет ему популярности.

Шлеменко в марте назвал Моргенштерна чертом и бесом. Он призывал запретить концерты исполнителя. C критикой рэпера также выступали Александр Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Магомед Исмаилов.