Российский боец ММА вступился за Моргенштерна и предложил «запретить всех»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев вступился за рэпера Моргенштерна. Его слова приводит Eurosport.

Минеев заявил, что бесполезно бороться с популярностью рэпера, потому что он кумир молодежи. Хотя боец признал тексты песен Моргенштерна нецензурными, он посоветовал воздействовать не на исполнителя, а на площадки, куда его допускают. «Если его творчество есть на радио, нужно запрещать это радио», — пояснил спортсмен.

При этом боец удивился, что критикуют только Моргенштерна, и напомнил о существовании блогеров Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, и Дани Милохина, а также фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и рэпера Тимати. «Давайте тогда запрещать всех», — предложил спортсмен.

По мнению Минеева, критика Моргенштерна, которой занимаются бойцы ММА, может «сыграть против них». «А в какой-то момент придут люди и скажут: "Драки — это плохо. Драться нельзя, бойцы призывают всех к насилию, между собой дерутся, обзываются"», — предостерег он.

24 марта трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина также высказалась в защиту Моргенштерна после того, как его раскритиковали бойцы ММА Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов. По мнению Родниной, ставить вопрос о запрете музыки Моргенштерна неправильно, потому что в России есть люди, которые ее слушают.

Нурмагомедов поддержал Шлеменко, когда тот назвал Моргенштерна бесом. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) добавил, что надеется на появление в России специального дисциплинарного органа. Он также призвал «чистить всю эту грязь с экранов».

Минеев известен выступлениями в Fight Nights Global. На счету 31-летнего россиянина 16 поединков по правилам ММА: 14 из них он выиграл, один проиграл, еще один бой с его участием окончился вничью.