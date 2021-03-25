Магомед Исмаилов отреагировал на песни Моргенштерна словами «меня сейчас вырвет»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов высказался в адрес рэпера Моргенштерна. Видео доступно в его Instagram.

Боец заявил, что не знал о Моргенштерне до того, как его не начал критиковать бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко. «Я решил послушать его творчество. Меня сейчас вырвет. Не то что детям, вообще никому не рекомендуется к прослушиванию», — отреагировал Исмаилов.

Спортсмен заметил, что музыка у исполнителя «дерьмового вида» должна быть другой. «Почему нельзя спеть что-то положительное: будь умницей, будь хорошей женой?» — добавил он.

24 марта трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина вступилась за Моргенштерна после того, как его раскритиковали Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов. По мнению Родниной, ставить вопрос о запрете музыки Моргенштерна неправильно, потому что в России есть люди, которые ее слушают.

Нурмагомедов поддержал Шлеменко, когда тот назвал Моргенштерна бесом. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) добавил, что надеется на появление в России специального дисциплинарного органа. Он также призвал «чистить всю эту грязь с экранов».