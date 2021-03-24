Лещенко назвал общую черту Нурмагомедова и Моргенштерна

Российский эстрадный певец Лев Лещенко назвал общую черту бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и рэпера Моргенштерна. Его слова приводит Sport24.

Лещенко заявил, что и спортсмен, и рэпер иногда выходят за рамки общепринятых норм. «Хабиб тоже делал импульсивные вещи, которые мне претят. Человек всегда решает сам: перепрыгивать ли ему через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону», — пояснил певец и добавил, что такие высказывания Нурмагомедова появляются от вседозволенности и популярности.

Лещенко подчеркнул, что воспитанием детей должна заниматься семья, а не государство. «Главное — выработать правила, которые удобны тебе и не обижают посторонних. Есть твоя территория, а есть территория другого человека», — заключил певец.

Ранее боец поддержал соотечественника Александра Шлеменко, который назвал Моргенштерна бесом. Нурмагомедов добавил, что надеется на появление в России специального дисциплинарного органа. Он также призвал «чистить всю эту грязь с экранов».

18 марта рэпера подверг критике российский боксер Денис Лебедев. Спортсмен назвал исполнителя отбросом общества и выразил сожаление, что молодежь берет с него пример.