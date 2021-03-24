Роднина вступилась за Моргенштерна после критики от Шлеменко и Нурмагомедова

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина вступилась за рэпера Моргенштерна после того, как его раскритиковали бойцы смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов. Ее цитирует «Спорт-Эскпресс».

По мнению Родниной, ставить вопрос о запрете музыки Моргенштерна неправильно, потому что в России есть люди, которые ее слушают. «Чтобы на кого-то указывать, нужно взвесить свои возможности. У нас столько негатива и смертей бойцов ММА», — заметила депутат.

Ранее 24 марта эстрадный певец Лев Лещенко назвал общую черту Нурмагомедова и Моргенштерна. Он заявил, что и спортсмен, и рэпер иногда выходят за рамки общепринятых норм. Певец добавил, что такие высказывания Нурмагомедова появляются от вседозволенности и популярности.

Нурмагомедов поддержал Шлеменко, который назвал Моргенштерна бесом. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) добавил, что надеется на появление в России специального дисциплинарного органа. Он также призвал «чистить всю эту грязь с экранов».