Российский боксер призвал запретить «ублюдка» Моргенштерна

Российский боксер Алексей Папин призвал запретить рэпера Моргенштерна. Его слова приводит News.ru.

Папин заявил, что не слышал о существовании исполнителя до того, как его раскритиковал боец смешанного стиля Александр Шлеменко, и назвал Моргенштерна ублюдком. «Его надо запретить. Должна быть какая-то культура у нас. Это же ненормально. У меня есть две дочки, и я не хочу, чтобы они слушали это», — посчитал спортсмен.

23 марта Шлеменко раскритиковал Моргенштерна и назвал его чертом и бесом. Он также призывал запретить концерты рэпера. К критике исполнителя присоединились бойцы Магомед Исмаилов и Хабиб Нурмагомедов. Последний выразил надежду, что в России появится специальный дисциплинарный орган, который будет «чистить всю эту грязь с экранов».

Папин занимает второе место в рейтинге боксеров первого тяжелого веса по версии Всемирного боксерского совета. 2 апреля он должен встретиться на ринге с чехом Вацлавом Пейсаром.