Емельяненко назвал станцевавшего в храме Моргенштерна безмозглым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко раскритиковал рэпера Моргенштерна. Свое мнение он выразил в комментарии порталу «ВсеПроСпорт».

«Вчера сотни людей мне скинули так называемый клип этого так называемого артиста, в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь», — заявил спортсмен.

Ранее рэпер вместе с DJ Smash выпустил клип на песню «Новая волна», в котором он в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме. Ролик набрал за два дня семь миллионов просмотров, соотношение лайков и дизлайков составляет десять к одному.

«Мы не употребляем и не пропагандируем употребление психотропных веществ. Присутствуют ненормативная лексика и сцены сексуального характера. Строго 18+. Все персонажи вымышлены, и действие происходит в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьез», — уточняется в дисклеймере к видео.

В апреле боксер Алексей Папин призвал запретить Моргенштерна и назвал его ублюдком. Ранее рэпера критиковали бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов и Хабиб Нурмагомедов. Последний выразил надежду, что в России появится специальный дисциплинарный орган, который будет «чистить всю эту грязь с экранов».

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил Исмаилову. На счету тяжеловеса 28 побед, 20 из которых нокаутом, и восемь поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.