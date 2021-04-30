Тактаров ответил вызвавшему его на разговор из-за слов о Моргенштерне Шлеменко

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров ответил вызвавшему его на разговор из-за слов о рэпере Моргенштерне соотечественнику Александру Шлеменко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тактаров заявил, что отказывается проводить со спортсменом прямой эфир, так как не видит в нем смысла. «У меня кино, у него что-то другое. Разве надо всю грязь эту собирать? У меня есть Instagram, подпишитесь и смотрите», — посчитал он.

29 апреля Шлеменко предложил Тактарову провести совместный эфир, где они смогут обменяться доводами относительно Моргенштерна. Спортсмен добавил, что устал слушать глупости Тактарова.

Шлеменко и Тактаров разошлись во мнениях относительно творчества исполнителя. Шлеменко вместе с Александром Емельяненко, Хабибом Нурмагомедовым и Магомедом Исмаиловым призывал запретить концерты исполнителя. Тактаров, напротив, посчитал, что критика Моргенштерна бойцами MMA только добавляет ему популярности.