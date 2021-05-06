Баста отреагировал на свой «розыск» украинскими радикалами

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) отреагировал на свой «розыск», объявленный украинскими радикалами. Он опубликовал видео в своем Instagram.

«Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», — сказал он в ролике с пометкой «Срочно».

5 мая украинские радикалы объявили награду за информацию о местонахождении Басты после того, как он был замечен в Киеве. В частности, бывший руководитель одесского отделения экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Сергей Стерненко рассказал, что за информацию о дальнейших передвижениях артиста по Украине «неравнодушные граждане готовы дать уже около тысячи долларов». Еще один украинский радикал Роман Синицын рассказал, что 3 мая Басту практически удалось поймать на Крещатике, «но он сбежал». Он заявил, что готов лично «досыпать» 200 долларов тому, кто сообщит, где находится российский рэпер.

В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила Басте въезд на территорию страны. Решение было принято «в интересах обеспечения безопасности государства». Спецслужба приняла такое решение из-за того, что Баста выступал с концертами в Крыму.