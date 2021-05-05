Украинские радикалы объявили награду за информацию о нахождении Басты

Украинские радикалы объявили награду за информацию о местонахождение российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) после того, как тот был замечен в Киеве. Внимание на это в среду, 5 мая, обратил телеканал «360».

Так, бывший руководитель одесского отделения экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Сергей Стерненко опубликовал видео, снятое у одного из киевских ресторанов, который решил посетить Баста. На кадрах другой активист обвиняет российского рэпера в том, что тот выступал в «оккупированном Крыму», и заявляет, что полуостров является украинским.

Сам Стерненко указал на своей странице в Facebook, что за информацию о дальнейших передвижениях артиста по Украине «неравнодушные граждане готовы дать уже около тысячи долларов».

В свою очередь другой украинский радикал Роман Синицын рассказал, что 3 мая Басту практически удалось поймать на Крещатике, «но он сбежал». При этом активист выразил уверенность в том, что «добрые люди поймают этого гуся и приведут в СБУ, раз они не справляются с обязанностями вместе с пограничниками». Он также заявил, что готов лично «досыпать» 200 долларов тому, кто сообщит, где находится российский рэпер.