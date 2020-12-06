Музыканту и актеру Петру Мамонову запретили въезд на Украину на три года в связи с посещением им Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Ведомство разместило фотографию паспорта, в котором просматривается подпись Мамонова. Его не пустили в страну, когда он прилетел в киевский аэропорт «Борисполь» 5 декабря во время оформления пассажиров авиарейса из Турции. Музыкант вместе с гражданкой России направлялся на Украину якобы в личных целях, отметили в пресс-службе.

Им обоим был запрещен въезд в страну на три года по причине нарушение порядка въезда — выезда в Крым. Мамонов со спутницей улетел назад обратным авиарейсом.

По данным Службы безопасности Украины, в течение 2019 года в страну не впустили более семи тысяч россиян. Им было отказано во въезде на основании наличия запрета, превышения срока пребывания и в связи с посещением ими неподконтрольных Киеву территорий.

Мамонов — создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».