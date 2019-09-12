Мамонов перенес еще одну операцию на сердце

Музыкант и актер Петр Мамонов перенес успешную операцию на сердце. Об этом в четверг, 12 сентября, со ссылкой на жену артиста Ольгу Мамонову, сообщил «Интерфакс».

«Операция закончилась, она длилась полтора часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. Сейчас Петр в реанимации, выглядит очень хорошо, я его уже видела», — рассказала Ольга Мамонова.

По словам супруги фронтмена «Звуков Му», операция прошла успешно. «Врачи выполнили все на сто процентов», — заметила она.

Операция стала уже второй за месяц для Мамонова. В первый раз он был прооперирован 26 августа после того как перенес инфаркт. Состояние музыканта оценивалось как тяжелое.

Мамонов — создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».

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