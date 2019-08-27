Петру Мамонову назначили еще одну операцию

Музыканту и актеру Петру Мамонову предстоит вторая операция. Об этом его супруга Ольга сообщила ТАСС во вторник, 27 августа.

По словам жены артиста, следующая операция запланирована через месяц. Она добавила, что Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение.

Супруга музыканта затруднилась объяснить, в чем будет состоять следующее хирургическое вмешательство. Неизвестно также, будет ли Мамонов все это время находиться в больнице.

24 августа сообщалось, что Мамонова госпитализировали в Москве с инфарктом. Состояние здоровья музыканта оценивалось как тяжелое, его ближайшие выступления были отменены. Первую операцию провели 26 августа.

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