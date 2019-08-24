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Петра Мамонова экстренно госпитализировали

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Музыканта и актера Петра Мамонова госпитализировали в клинику Москвы с инфарктом. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

В настоящий момент артист находится в реанимации. «Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с тяжелым состоянием его здоровья», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», ранее Мамонов находился в клинике психиатрии, где его состояние ухудшилось.

Российский рок-музыкант, актер поэт и радиоведущий родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он известен по музыкальной группе «Звуки Му», фильмам и моноспектаклям.

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