Мамонов захотел слушать проповеди в больнице

Певец, актер и радиоведущий Петр Мамонов, находящийся в больнице после случившегося у него инфаркта миокарда, попросил жену привезти ему диски с проповедями. Об этом пишет РИА Новости.

По словам супруги артиста Ольги, муж попросил ее съездить в Верею «за 140 километров», чтобы она привезла ему диск с проповедями отца Дмитрия Смирнова. «А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать», — передает слова Мамонова его жена.

Ольга также отметила, что состояние артиста улучшилось. «Он уже разговаривает, ему лучше, видно — губы же черные были; а сейчас хорошенький, розовенький, и разговаривает, и все разумно, и все логично», — описала она самочувствие Мамонова.

Супруга призналась, что инфаркт мужа стал для нее неожиданностью, однако она добавила, что надеется на его скорейшее выздоровление и верит в то, что Мамонов пойдет на поправку, так как он человек сильный и верующий.

Вопрос с отмененными из-за болезни артиста мероприятиями будет решаться уже после его выздоровления. «Спектакль, что у нас был, точно не вернем. Он не потянет чисто физически. Будем творческие встречи организовывать для тех, кому интересно услышать про опыт такого артиста», — сказала Ольга.

Артист был госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова. По словам жены Мамонова, они добирались в больницу самостоятельно из деревни Ефаново, расположенной в 130 километрах от Москвы.

Мамонов — известный рок-музыкант, поэт, актер и радиоведущий. Он приобрел наибольшую известность как создатель музыкальной группы «Звуки Му». Также артист снимался в двух картинах режиссера Павла Лунгина «Такси-блюз» и «Остров». Является автором моноспектаклей, первым из которых был «Шоколадный Пушкин».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



