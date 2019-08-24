Появились подробности госпитализации Мамонова

У певца, актера и радиоведущего Петра Мамонова произошел инфаркт миокарда. Супруга артиста Ольга рассказала, что ночью его везли до больницы из деревни Ефаново, расположенной в 130 километрах от Москвы, сообщает телеканал «360».

Основатель группы «Звуки Му» был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова. По словам жены Мамонова, они добирались ночью в больницу самостоятельно. Ольга уточнила, что врачи не дают пока прогнозов о состоянии артиста.

Ранее на странице певца в Facebook появилась информация о том, что все концерты в ближайшее время отменяются из-за тяжелого состояния Мамонова.

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