Петра Мамонова прооперируют после инфаркта

Музыкант и актер Петр Мамонов готовится к операции после перенесенного инфаркта. Об этом артист сообщил РИА Новости в понедельник, 26 августа.

«Мне операцию сейчас будут делать, не могу пока говорить», — объяснил Мамонов.

Супруга артиста Ольга раскрыла подробности его состояния: «Был же анабиоз, ничего не понятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально 10 минут, а после он глаза закрыл».

24 августа сообщалось, что Мамонова госпитализировали в Москве с инфарктом. Состояние здоровья музыканта оценивалось как тяжелое, его ближайшие выступления были отменены. Позже он попросил жену привезти ему диски с проповедями.

Мамонов — создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров» и «Шапито-шоу».

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