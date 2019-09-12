За ожидающего сложную операцию на сердце Мамонова призвали молиться

Артист Петр Мамонов будет прооперирован в четверг, 12 сентября. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте музыканта.

«Сегодня у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него», — говорится в посте.

Это уже второе хирургическое вмешательство, которое потребовалось Мамонову. Первую операцию он перенес 26 августа, когда его госпитализировали в Москве с инфарктом. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.

Мамонов — создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров» и «Шапито-шоу».

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