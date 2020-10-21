Украина запретила въезд российскому телеведущему

Власти Украины на три года запретили въезд в страну российскому телеведущему Борису Корчевникову. Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Главред».
Корчевникову закрыли въезд из-за посещения Крыма. Журналист покинул Украину рейсом Киев — Стамбул, получив соответствующий штамп в паспорт.
Ранее Корчевников опубликовал в социальных сетях фотографию из Киева.
В августе на Украину не пустили певицу Глюкозу. Пограничники в аэропорту Борисполь задали ей вопрос: «Как вы относитесь к оккупации Крыма?» Артистка ответила, что не имеет к этому никакого отношения и для нее возможность посещения Украины важнее политики. Позднее Глюкоза назвала полуостров украинским.
Крым в 2014 году вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.