Звезду «Дома-2» задержали на границе с Украиной

Звезда реалити-шоу «Дом-2», предприниматель Сергей Пынзарь был задержан пограничниками на границе с Украиной, когда он перевозил автомобиль. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что он попался представителям Госпогранслужбы страны 22 апреля, когда пересекал границу Украины через Черноморский порт на теплоходе.

По данным пресс-службы ведомства, Пынзарь подтвердил, что в 2016 году был на территории Крыма. В беседе с пограничниками он также сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска «Керчь».

В результате сотрудники ведомства не пустили Пынзаря на Украину и запретили въезд в страну на три года. Сам бывший участник реалити ранее снимал влог, в котором рассказала о планах перегнать автомобиль из Турции в Москву.

37-летний Пынзарь родился в Днепропетровске. В 2008 году стал участником «Дома-2», где нашел пару в лице Дарьи Черных. Они сыграли свадьбу в мае 2010 года. У звезд родилось двое сыновей. Несколько лет назад семья переехала в Турцию, где живет и в настоящее время.