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Ведущая «Дома-2» стала участницей и показала закулисье перезапуска реалити-шоу

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Кадр: @efremenkovvvva

Участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова показала, как выглядит закулисье перезапуска телепроекта. Как сообщает Starhit, бывшая ведущая стала одной из конкурсанток.

Ефременкова продемонстрировала, какой вид открывается из террасы ее домика, а также подтвердила, что будет проживать с соседкой по комнате, а не со своим возлюбленным, бывшей звездой шоу Тамбой-Тамбой Мондезиром.

«Ребята, я такая счастливая. Знаете почему? Потому что мне очень повезло с соседкой по комнате!» — заметила она. Ефременкова рассмеялась и показала Надежду Ермакову, бывшую участницу проекта и сотрудницу кастинг-службы обновленного «Дома-2».

Поклонников проекта удивило, что Ефременкова заселилась на площадке без Мондезира, так как незадолго до этого они встречались, и мужчина сделал возлюбленной романтический сюрприз. Ефременкова в ответ на это заметила, что пока не разобралась в своих чувствах.

«Это для меня особенное место. Место, где я пережила столько эмоций, нашла себя, свою любовь. Это мой второй дом. И я по нему соскучилась, если честно. Поэтому предложение вернуться на проект приняла. И очень жду новую творческую историю, это мне все очень близко», — добавила она.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова отказалась вести перезапущенное на телеканале «Ю» реалити-шоу «Дом-2».

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