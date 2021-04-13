Стало известно об отказе Бузовой вести «Дом-2»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова отказалась вести перезапущенное на телеканале «Ю» реалити-шоу «Дом-2». Об этом стало известно изданию StarHit от источников.

По словам собеседников издания, Бузова напрямую ассоциируется с проектом телеканала ТНТ, «поскольку именно здесь из нее вырастили ту, кем она сейчас является». Руководство вещателя никогда не выступало против участия Бузовой в проектах других телеканалов, однако «вести "Дом-2" на чужом канале — уже совершенно другая ситуация».

Издание отмечает, что по слухам, Бузовой якобы заплатили 30 миллионов рублей, чтобы она не переходила на другой телеканал. Однако источники утверждают, что деньги в этой истории не фигурировали. На ТНТ Бузовой пообещали разработать для нее новые проекты.

Ранее создатель реалити-шоу «Дом-2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров назвал неудачной идею с перезапуском передачи на телеканале «Ю» и озвучил сроки закрытия обновленного проекта. По его мнению, авторам проекта для успешного перезапуска следовало изменить его концепцию или тщательнее выбирать участников. Он предрек шоу закрытие через полтора-три месяца после перезапуска.

2 апреля телеканал «Ю» подтвердил информацию о перезапуске реалити-шоу «Дом-2» в своем эфире. Проект получит название «Дом-2. Новая любовь». Формат реалити-шоу будет таким же, каким он был на канале ТНТ, который транслировал «Дом-2» в течение 16 лет, до конца 2020 года. Новые выпуски начнут выходить с 19 апреля. При этом состав ведущих не изменился — проект должны будут вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. В нем появятся как «звездные» участники из прошлых выпусков, так и новички.