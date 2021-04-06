Бывшая участница «Дома-2» похвасталась квартирой в Москве

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева похвасталась новой квартирой в Москве, которую купила для себя и своего сына Мирона. Об этом ведущая сообщила в Instagram.

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Ермолаева купила трехкомнатную квартиру, однако не стала уточнять, в каком районе столицы находится жилье. «Я долго к этому шла... говорю и не верится... У нас теперь будет свое гнездышко... наше с Мироном», — отметила бывшая участница реалити-шоу. Ведущая рассказала, что в ближайшее время начнет заниматься ремонтом, и пообещала «показывать все интересные моменты».

Подписчики поздравили Ермолаеву с покупкой, назвав приобретение грандиозным событием. Некоторые из участников обсуждения задались вопросом, оформлено ли жилье в ипотеку, а другие заявили, что ведущая смогла заработать на квартиру благодаря участию в «Доме-2».

В январе 2020 года звезда «Дома-2» Ирина Агибалова рассказала о покупке квартиры в городе Кириния на северном побережье Кипра. Она потратила на объект «примерно 4,5 миллиона рублей с беспроцентной рассрочкой на четыре года». Свое решение Агибалова объяснила желанием жить поближе к детям и внукам.

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